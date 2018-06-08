"Вегас - "Вашингтон": Болельщики "Кэпиталз" советуют Овечкину назвать первенца Стэнли

Болельщики "Вашингтона" посоветовали нападающему "Кэпиталз" Александру Овечкину и его жене Анастасии Шубской, которые ждут первенца, назвать ребенка Стэнли.

Супруга Овечкина смотрела пятый матч финала НХЛ против "Вегаса" (4:3) на трибуне, сообщает Washington Post. "Столичные" выиграли серию со счетом 4-1 и впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли.

- Не к месту, но Овечкин и его жена ожидают первенца, - говорится в Твиттере репортера издания Изабелль Хуршудян. - Она была на льду этим вечером вместе с сестрой и отцом. Болельщики поздравляли ее и Алекса с будущим ребенком.

В комментариях к записи болельщики посоветовали чете Овечкиных, если родится мальчик, назвать его Стэнли.