"Вегас" в третий раз обыграл "Виннипег"

"Вегас" переиграл "Виннипег" в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3:2). Счет в серии стал 3-1 в пользу "Голден Найтс".

Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов участие во встрече не принимал из-за травмы.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

4-й матч

"Вегас" - "Виннипег" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Карлссон - 6 (бол., Маршессо, Смит), 2:25 - 1:0. Лайне - 5 (бол., Бафлин, Уилер), 29:29 - 1:1. Носек - 1 (Белльмар, Сбиса), 30:12 - 2:1. Майерс - 4 (Рословик), 45:34 - 2:2. Смит - 2, 53:02 - 3:2.

Вратари: Флери - Хеллебайк (58:29).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 29 (9+13+7) - 37 (10+15+12).

19 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 3-1.