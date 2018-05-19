05:50 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" в третий раз обыграл "Виннипег"

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"Вегас" переиграл "Виннипег" в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3:2). Счет в серии стал 3-1 в пользу "Голден Найтс".

Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов участие во встрече не принимал из-за травмы.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

4-й матч

"Вегас" - "Виннипег" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Карлссон - 6 (бол., Маршессо, Смит), 2:25 - 1:0. Лайне - 5 (бол., Бафлин, Уилер), 29:29 - 1:1. Носек - 1 (Белльмар, Сбиса), 30:12 - 2:1. Майерс - 4 (Рословик), 45:34 - 2:2. Смит - 2, 53:02 - 3:2.

Вратари: Флери - Хеллебайк (58:29).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 29 (9+13+7) - 37 (10+15+12). 

19 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 3-1.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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andersen78

Это нечто! С первого сезона и в финал!

06:36

Adios Amigos R...

fifa_guru ================== Согласен, но определённое сходство всё-же есть:) А МАФ реально на кураже сейчас, хотя от нападения виннипухов я, честно говоря, ожидал большего...

06:22

fifa_guru

Adios Amigos R... я чуть вчера поглядел матч. все же Вашики там более владели более преимуществом, нежели сегодня Виннпег. Или я уже привык к сейвам МАФа и также как и защитники уверен что спасет))

06:16

Adios Amigos R...

Сказка продолжается:%) З.Ы. Чем-то эта игра напомнила вчерашнюю. Как вашики так и пухи сами по большому счёту виноваты - большими усилиями сравнивая счёт, пропускали третьи шайбы из-за собственных ошибок. Разве что только Вегас в пустые не забил, а так было-бы под копирку...)

06:12

fifa_guru

ДА!!!!!!!! додавить надо кэнаков и вперед за чашкой!! Лишь бы МАФ не расслабился)) красавцы!

06:05

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