"Вегас" в третий раз обыграл "Виннипег"

"Вегас" переиграл "Виннипег" в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3:2). Счет в серии стал 3-1 в пользу "Голден Найтс".
Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов участие во встрече не принимал из-за травмы.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
4-й матч
"Вегас" - "Виннипег" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Карлссон - 6 (бол., Маршессо, Смит), 2:25 - 1:0. Лайне - 5 (бол., Бафлин, Уилер), 29:29 - 1:1. Носек - 1 (Белльмар, Сбиса), 30:12 - 2:1. Майерс - 4 (Рословик), 45:34 - 2:2. Смит - 2, 53:02 - 3:2.
Вратари: Флери - Хеллебайк (58:29).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 29 (9+13+7) - 37 (10+15+12).
19 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 3-1.
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andersen78
Это нечто! С первого сезона и в финал!
06:36
Adios Amigos R...
fifa_guru ================== Согласен, но определённое сходство всё-же есть:) А МАФ реально на кураже сейчас, хотя от нападения виннипухов я, честно говоря, ожидал большего...
06:22
fifa_guru
Adios Amigos R... я чуть вчера поглядел матч. все же Вашики там более владели более преимуществом, нежели сегодня Виннпег. Или я уже привык к сейвам МАФа и также как и защитники уверен что спасет))
06:16
Adios Amigos R...
Сказка продолжается:%) З.Ы. Чем-то эта игра напомнила вчерашнюю. Как вашики так и пухи сами по большому счёту виноваты - большими усилиями сравнивая счёт, пропускали третьи шайбы из-за собственных ошибок. Разве что только Вегас в пустые не забил, а так было-бы под копирку...)
06:12
fifa_guru
ДА!!!!!!!! додавить надо кэнаков и вперед за чашкой!! Лишь бы МАФ не расслабился)) красавцы!
06:05