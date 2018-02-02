"Вегас" в овертайме обыграл "Виннипег"

"Виннипег" на своем льду в овертайме потерпел поражение от "Вегаса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). Автором победной шайбы стал канадец Дэвид Перрон.

"Вегас" идет на первом месте в Западной конференции, а "Виннипег" - на втором.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Вегас" - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Армиа - 10 (Хендрикс, Коннор), 15:10 - 1:0. Смит - 14 (мен.), 32:10 - 1:1. Хаула - 19 (бол., Перрон, Миллер), 38:30 - 1:2. Коннор - 17 (Армиа, Моррисси), 57:24 - 2:2. Перрон - 13 (Нил), 63:57 - 2:3.

Вратари: Хеллебайк - Флери.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 27 (13+8+4+2) - 31 (10+12+5+4).

2 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.