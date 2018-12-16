"Вегас" в овертайме обыграл "Рейнджерс"

"Вегас" в овертайме победил "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 ОТ. Победную шайбу забросил форвард Алекс Так.

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отметился результативной передачей.

"Вегас" набрал 40 очков и расположился на шестом месте на Западе. "Рейнджерс" с 33 баллами занимает 10 строчку на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Вегас" - 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Шей - 3 (Бучневич, Хэйс), 1:13 - 1:0. Смит - 7 (бол., Миллер, Маршессо), 11:40 - 1:1. Штястны - 1 (Пачоретти, Так), 26:09 - 1:2. Зибанежад - 11 (бол., Хэйс, Цуккарелло), 32:10 - 2:2. Каррье - 7 (Носек), 33:12 - 2:3. Крайдер - 15 (Хэйс), 43:29 - 3:3. Так - 12 (Штястны, Миллер), 62:11 - 3:4.

Вратари: Лундквист - Флери.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 30 (7+10+13+0) - 41 (15+13+12+1).

Наши: Бучневич (16.12/1/+2), Наместников (12.58/0/-1) - -.

16 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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