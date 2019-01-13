"Вегас" в овертайме обыграл "Чикаго"

"Вегас" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Ши Теодора.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Вегас" - 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Дебринкэт - 22 (Кахун), 4:36 - 1:0. Кейн - 25 (бол., Густафссон, Тэйвз), 15:20 - 2:0. Так - 15 (Пачоретти, Шмидт), 21:34 - 2:1. Дебринкэт - 23 (бол., Кейн, Густафссон), 27:22 - 3:1. Карпентер - 4 (Линдберг, Меррилл), 39:06 - 3:2. Штястны - 6 (Пачоретти, Так), 55:56 - 3:3. Теодор - 5, 61:19 - 3:4.

Вратари: Делиа - Флери.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 23 (10+8+5+0) - 33 (11+10+12+0).

Наши: Анисимов (17.25/1/0) - -.

13 января. Чикаго. United Center.