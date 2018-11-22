"Вегас" в овертайме обыграл "Аризону"

"Аризона" на своем льду проиграла "Вегасу" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал Макс Пачоретти.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Вегас" - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Степан - 5 (Чикран), 19:08 - 1:0. Носек - 2 (Смит, Макнэбб), 25:50 - 1:1. Пачоретти - 5 (Икин, Так), 35:51 - 1:2. Степан - 6 (бол., Гальченюк, Келлер), 53:11 - 2:2. Пачоретти - 6 (Теодор), 63:36 - 2:3.

Вратари: Кюмпер - Флери.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 21 (12+3+6+0) - 25 (11+6+3+5).

Наши: Любушкин (14.50/2/-1) - -.

22 ноября. Глендейл. Gila River Arena.