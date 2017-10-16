"Вегас" установил новый рекорд для дебютантов НХЛ

"Вегас" обыграл "Бостон" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для дебютанта лиги четвертой в пяти проведенных матчах.
Отметим, что клуб стал первым в истории НХЛ, которому удалось добиться таких показателей. Предыдущим лучшим результатом было выступление "Лос-Анджелеса" в сезоне-1967/68, когда "Кингз" победили в трех из пяти игр.
Шипачев забросил первую шайбу за "Вегас" в дебютном матче НХЛ! Видео
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fifa_guru
тут спасибо надо сказать календарю.. две победы над Аризоной, над далласом и вот Бостон.. следующая игра с Баффало - рекорд может быть продлен. А вот потом Слб, шикага... там и поглядим)
06:22