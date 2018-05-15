"Вегас" сравнял счет в серии с "Виннипегом"

"Вегас" на выезде переиграл "Виннипег" во 2-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3:1). "Голден Найтс" сравнял счет в серии 1-1.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

2-й матч

"Виннипег" - "Вегас" - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Татар - 1 (Теодор, Карпентер), 13:23 - 0:1. Маршессо - 5 (Смит), 17:22 - 0:2. Коннор - 3 (бол., Элерс, Майерс), 47:17 - 1:2. Маршессо - 6 (Смит, Карлссон), 48:45 - 1:3.

Вратари: Хеллебайк (57:44) - Флери.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (11+8+12) - 28 (13+8+7).

15 мая. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 1-1.