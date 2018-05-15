"Вегас" сравнял счет в серии с "Виннипегом"

"Вегас" на выезде переиграл "Виннипег" во 2-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3:1). "Голден Найтс" сравнял счет в серии 1-1.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
2-й матч
"Виннипег" - "Вегас" - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Татар - 1 (Теодор, Карпентер), 13:23 - 0:1. Маршессо - 5 (Смит), 17:22 - 0:2. Коннор - 3 (бол., Элерс, Майерс), 47:17 - 1:2. Маршессо - 6 (Смит, Карлссон), 48:45 - 1:3.
Вратари: Хеллебайк (57:44) - Флери.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 31 (11+8+12) - 28 (13+8+7).
15 мая. Виннипег. Bell MTS Place.
Счет в серии: 1-1.
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жек
Всё встает на места! Не удивлюсь победе Вегаса в дебютном сезоне. Даже хочу этого!
06:46
maxcds
Есть инфа, что Гора вчера замутил травы, Лайне проставлялся водкой. Хеллебак нажбанился разливного немецкого хеля, вроде как даже Вайнштеффана. Вообщем на игру они выходить не собирались. Все должны были сделать Уилер с Моррисси. Но что-то пошло не так.
06:29
fifa_guru
надеюсь дома Вегас будет также играть как с Кингз
06:27
PvsZ
Так, Вши делают с Тампой свип, а Казино мучает Виннипухов 7 матчей с овертаймами. И в финале отдохнувшие Вши опять выносят измотанное Казино в 4-5 играх. Вот такой сценарий хочу)))
06:16
rake
вообще кто решил что тампу или вашиков на западе ждет виннипег?
06:16
maxcds
Повторюсь с трансляции. Лига должна ввести правило - если вегас повел в 2 шайбы, игра заканчивается, деньги зрителям возвращаются. Вегасы, молодцы. Джека Адамса - Галлану не забудьте, пожалуйста. Флориде - кукишей. P.S. И все равно Винни 4-2.
06:15
ростовский свин
ничего неожиданного ,я только вчера писал фифе гуру, будет такая же напряженная серия как с нэшвилом..обмен победами.
06:14
Уоррент
Лайне успеет усилить сборную к полуфиналу?
06:08
fifa_guru
Матч не смотрел, но одобряю) Маршессо топ! Татару пошел на пользу "отгул". вперед Вегас!
06:02
True Timati
Не удивлюсь 7-му матчу. Пег очень много сил оставляет на льду. А в Вегас не верю. Обладатель чашки на Востоке. У Овцы есть реальный шанс войти в когорту Великих
06:01
zoolord
Ну вот и Виннипег свое получил.
05:59
True Timati
Все только начинается в этой серии
05:59