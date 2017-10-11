"Вегас" сильный": акция в память о погибших в Лас-Вегасе

Команда "Вегас" перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной" провела акцию в память о жертвах трагедии в Лас-Вегасе. "Вегас сильный" - таков посыл акции.
Напомним, 59 человек были убиты и более 500 получили ранения, когда в ночь на 2 октября преступник открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки.
Команда отказалась от рекламы в этот вечер. На бортах, как и на положенных на каждое сидение полотенцах, написано #VegasStrong. Кроме того, на специальном аукционе будет продана разминочная форма команды.
On every seat, ready to rally the crowd👇#VegasStrong pic.twitter.com/EvSyNvBWGa– Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 11 октября 2017 г.
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