"Вегас" сильный": акция в память о погибших в Лас-Вегасе

Команда "Вегас" перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной" провела акцию в память о жертвах трагедии в Лас-Вегасе. "Вегас сильный" - таков посыл акции.

Напомним, 59 человек были убиты и более 500 получили ранения, когда в ночь на 2 октября преступник открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки.

Команда отказалась от рекламы в этот вечер. На бортах, как и на положенных на каждое сидение полотенцах, написано #VegasStrong. Кроме того, на специальном аукционе будет продана разминочная форма команды.