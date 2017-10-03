"Вегас": Шипачев и другие игроки находятся в безопасности

Все сотрудники и хоккеисты "Вегаса" не пострадали в результате стрельбы на концерте в Лас-Вегасе и находятся в безопасности, сообщает пресс-служба клуба. В воскресенье вечером по местному времени 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу с балкона своего гостиничного номера во время музыкального фестиваля.

На данный момент известно о 58 погибших и более 500 пострадавших. "Вегас" из-за трагедии отменил фестиваль болельщиков. Вместо этого клуб проведет акцию в поддержку пострадавших.

Напомним, в составе "Вегаса" выступает российский нападающий Вадим Шипачев. Экс-игрок СКА подписал контракт с клубом этим летом.