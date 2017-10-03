"Вегас" сделает пожертвование для оказания помощи пострадавшим от стрельбы на концерте

Пресс-служба "Вегаса" выпустила заявление на своем официальном сайте, в котором объявила, что клуб сделает пожертвование пострадавшим во время стрельбы на концерте в Лас-Вегасе. Напомним, что в воскресенье вечером по местному времени 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу с балкона своего гостиничного номера во время музыкального фестиваля. На данный момент известно о 58 погибших и более 500 пострадавших.

– Фонд клуба "Вегас" сделает значительное пожертвование для оказания помощи пострадавшим, – говорится в сообщении. – Об особенностях пожертвования, дополнительных сборах средств, а также других необходимых действиях будет сообщено позднее.