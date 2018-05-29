"Вегас" с победы начал финальную серию Кубка Стэнли с "Вашингтоном"

"Вегас" переиграл "Вашингтон" в 1-м матче финала Кубка Стэнли (6:4). Счет в серии стал 1-0. Следующая игра состоится 31 мая.

Российские нападающие "Кэпиталз" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились голевыми передачами.

НХЛ

Плей-офф

Финал

1-й матч

"Вегас" - "Вашингтон" - 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Голы: Миллер - 3 (бол., Хаула), 7:15 - 1:0. Коннолли - 5 (Кемпны, Бураковски), 14:41 - 1:1. Бэкстрем - 5 (Оши, Врана), 15:23 - 1:2. Карлссон - 7 (Смит, Энгелланд), 18:19 - 2:2. Смит - 3 (Энгелланд, Маршессо), 23:21 - 3:2. Карлсон - 4 (Оши, Бэкстрем), 28:29 - 3:3. Уилсон - 4 (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), 41:10 - 3:4. Ривз - 2, 42:41 - 4:4. Носек - 2 (Теодор), 49:44 - 5:4. Носек - 3 (п.в., Перрон), 59:57 - 6:4.

Вратари: Флери - Холтби (58:09 - 59:57).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 34 (11+14+9) - 28 (10+8+10).

Наши: - - Овечкин (19:09/2/0), Кузнецов (19:26/3/1), Орлов (24:14/5/2).

29 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.