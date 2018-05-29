"Вегас" с победы начал финальную серию Кубка Стэнли с "Вашингтоном"

"Вегас" переиграл "Вашингтон" в 1-м матче финала Кубка Стэнли (6:4). Счет в серии стал 1-0. Следующая игра состоится 31 мая.
Российские нападающие "Кэпиталз" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились голевыми передачами.
НХЛ
Плей-офф
Финал
1-й матч
"Вегас" - "Вашингтон" - 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)
Голы: Миллер - 3 (бол., Хаула), 7:15 - 1:0. Коннолли - 5 (Кемпны, Бураковски), 14:41 - 1:1. Бэкстрем - 5 (Оши, Врана), 15:23 - 1:2. Карлссон - 7 (Смит, Энгелланд), 18:19 - 2:2. Смит - 3 (Энгелланд, Маршессо), 23:21 - 3:2. Карлсон - 4 (Оши, Бэкстрем), 28:29 - 3:3. Уилсон - 4 (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), 41:10 - 3:4. Ривз - 2, 42:41 - 4:4. Носек - 2 (Теодор), 49:44 - 5:4. Носек - 3 (п.в., Перрон), 59:57 - 6:4.
Вратари: Флери - Холтби (58:09 - 59:57).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 34 (11+14+9) - 28 (10+8+10).
Наши: - - Овечкин (19:09/2/0), Кузнецов (19:26/3/1), Орлов (24:14/5/2).
29 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.
Game 1: @GoldenKnights #StanleyCup pic.twitter.com/vIqKWQ7ADy– NHL (@NHL) 29 мая 2018 г.
Монте-Кристо (Мститель) .
О судействе. Оно было безобразным. Оши заехали плечом в голову, свисток молчит. Овечкин получил по лицу клюшкой, свисток молчит. И наконец, Карлсона сбивают на пятачке толчком клюшки в спину. Фол очевиднейший. И тот, кто толкнул, тут же забивает гол. Сравнивает счет 4:4. Полосатые не реагируют. А последний момент ключевой в матче. Кстати, за аналогичное нарушение только у борта в первом периоде удалили Бураковски. Но это не оправдывает Вашингтон. Так играть в защите нельзя. Вчера я писал, какие проблемы ждут Вашингтон. 1) Быстрая, скоростная игра Вегаса. Прессинг на каждом метре льда. Столичные теряются, когда соперник так играет. Не знают, что ему противопоставить. Часто теряют шайбу, ошибаются. 2) В жесткости не уступят Вашингтону. Все это имело место быть в данной игре. Писал и о двух играх этих команд в этом сезоне. Обе смотрел. Вашингтон в обеих выглядел жалко. В первой вообще крайне убого. А теперь уже в трех играх он опозорился. Счет по матчам 3:0 в пользу Вегаса. Вашингтон должен перестроить игру. Играть жестко, от обороны. С острыми контратаками. И не только в гостях, но и дома. Так он прошел Питтсбург и Тампу.
07:33
songaila
Кто игру смотрел - Шипачев играл?
07:29
maks55555
igogohruhru-----Слишком рано у тебя какие-то ощущения, тем более о всей серии.
07:12
igogohruhru
мне понравился ош, правда я только 3 тайм смотрел и голы. в начале 3 тайма ваши играли уверенно, и было некое ощущение что вегас проиграет и игру и всю серию. но потом все резко поменялось
07:10
spetrov
Собирался, собирался посмотреть, руки так и не дошли. Глянул. А WSH оба матча в сезоне проиграл им.
07:06
maks55555
Орлов лучший в Вашингтоне по +/- +2, а у Вегаса - Белльмар и Носек по +3 за свои 12-13 минут, а Ривз меньше 10 минут +2.
07:04
$n10nep$
igogohruhru как так вышло что тут говорят орлов привез 10 голов, а по стате он был льду только во время 1-го ? 06:55 ========================= Не 10, а 6! Со скамейки отвлекал парней.
07:03
maks55555
Эллер - минус 3 в матче, Уилсон - 9 хитов, Орлов - 5 бросков, а Овечкин только 2 броска))
07:00
maks55555
Вратари в этом матче были не в почете.
06:56
За Арсеналий с децтва!))
Кароч ночь Голденов!))
06:55
spetrov
$n10nep$, при этом не забывай, пож-ста, что в WPG некоторые даже после поражения в серии 1:4 считали, что они сильнее VGK. :)
06:55
igogohruhru
как так вышло что тут говорят орлов привез 10 голов, а по стате он был льду только во время 1-го ?
06:55
Сочный Сухарь
Да Орлов-то меньше всего заслужил порицания. Сегодня весь Вашингтон подобосрался. И Кемпни, и Карлсон (мало того ошибался, да еще опять все штанги и перекладины обстучал), и все. Кузя эпизодами был хорош, а в основном - увлекался. Саня - никакой. Холтби, хоть и выручал, но такие ошибки делал с выбросом шайбы, что по борту, что первый пас - просто ужас. Ну а Копченый вообще, реально голешник привез .
06:54
$n10nep$
Ну и наконец-то Бэкстрем заиграл. Сегодня их звено отлично выглядело и надо признать было лучшим у ВК. И Конноли меня просто удивляет.
06:53
$n10nep$
maks55555 $n10nep$ Пока равная игра. Не выяснили еще))----Сегодня немного сильнее Вегас, это надо признать)) 06:46 =============================== По счету да. В целом равная игра (имхо, у Вашиков 100%-х было поболее). Как уже писал на ветке трансляции у Вашингтона виден потенциал. Ну и просто они интереснее выглядят. Вегас на пределе, но молодцы, не сидят как Тампа и не ждут. Сами решают свою судьбу в атаке. Это очень порадовало. Все-таки лучше у сильного соперника выиграть, а если еще и при красивой игре, то это вообще песня.
06:51
За Арсеналий с децтва!))
Зато в баскете Годен Стэйт сделал, как я и пронозировал вчера.))
06:51
maks55555
Носек, Теодор, Энгелланд - звезды матча))
06:50
За Арсеналий с децтва!))
А я не смотрел, проснулся, и чуйка шо щас щёт гляну, будет 4-0 в пользу Вегаса...)) Но увидинный счёт малёха удивил...)) Чёт многовато накидали.))
06:50
$n10nep$
Easycure За Арсеналий с децтва!)),Ну шо, хто сильнее?))......Питтсбург! 06:46 ======================= +100500. Ща в турнире по пляжному хоккею всех рвут))
06:48
$n10nep$
После 4-3 возможно имел смысл откатиться. Все-таки 3-й период. Хотя бы немного подержать счет. Но Вашингтон продолжил играть на встречных. Может и правильно. Не стоит отходить от своей игры, которая принесла результат.
06:47
Easycure
За Арсеналий с децтва!)),Ну шо, хто сильнее?))......Питтсбург!
06:46
Крым наш!
Orakle, это можно понимать: квартиры нет...
06:46
maks55555
$n10nep$ Пока равная игра. Не выяснили еще))----Сегодня немного сильнее Вегас, это надо признать))
06:46
$n10nep$
redgy А за что на Орлова все гонят? +2 у чувака при 6 пропущенных шайбах.. с Кемпни чтоли путают все) 06:45 ================================== Историю форума знать надо))
06:46
$n10nep$
За Арсеналий с децтва!)) Ну шо, хто сильнее?)) 06:44 ============================ Пока равная игра. Не выяснили еще))
06:45
spetrov
fifa_guru (06:42) ---- Да, так или иначе все сводится к тому, что недоработали сегодня. И кто-то по отдельности, и вместе как команда. Надо проводить работу над ошибками.
06:45
redgy
А за что на Орлова все гонят? +2 у чувака при 6 пропущенных шайбах.. с Кемпни чтоли путают все)
06:45
За Арсеналий с децтва!))
Ну шо, хто сильнее?))
06:44
$n10nep$
Orakle $n10nep$ все? бараний юмор и лексикон кончился твой ?)) иди бухни пива и ложись спать,тебе еще улицу подметать сегодня)) 06:42 ================================================= Хочу тебя разочаровать. Я дворник-трезвенник. Как там мытье сортиров за рубежом? Процветаешь поди за счет этого?
06:44
maks55555
Orakle----Ты это к чему все начал? Радуйся результату спокойно, а не тут грызись.
06:43