"Вегас" разрешил агенту Шипачева поиск новой команды

По информации TSN, агент нападающего "Вегаса" Вадима Шипачева Петр Свобода получил разрешение от клуба на поиск новой команды для игрока. Ранее сообщалось, что клуб хочет обменять российского хоккеиста.

Sportsnet сообщил, этим клубом может быть и "Монреаль", однако на переходе может сказаться высокая зарплата хоккеиста - 4,5 миллиона долларов в год.

В дебютном сезоне НХЛ Шипачев провел всего три встречи, в которых забросил одну шайбу. Ранее "Голден Найтс" сообщили, что игрок отправлен в АХЛ.

СМИ: "Вегас" может обменять Шипачева в "Монреаль"?