"Вегас" разгромил "Сан-Хосе"

"Вегас" дома обыграл "Сан-Хосе" (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забрасывали Вильям Карлссон, Колин Миллер, Макс Пачоретти (дважды), Уильям Каррье и Алекс Так. "Вегас" набрал 25 очков и занимает девятое место в Западной конференции. У "Сан-Хосе" 26 очков и пятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Сан-Хосе" - 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

Голы: Карлссон - 6 (Макнэбб, Маршессо), 0:14 - 1:0. Миллер - 2 (Смит), 4:40 - 2:0. Пачоретти - 7 (бол., Смит, Миллер), 9:29 - 3:0. Пачоретти - 8 (Так), 16:28 - 4:0. Каррье - 4 (Ривз), 23:27 - 5:0. Так - 7 (Теодор), 45:58 - 6:0.

Вратари: Флери - Делл.

Штраф: 20 - 44.

Броски: 36 (11+10+15) - 33 (11+14+8).

Наши: - - -.

25 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.

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