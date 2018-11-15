"Вегас" разгромил "Анахайм" и прервал серию поражений

"Вегас" крупно обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:0. В составе победителей Коди Икин оформил дубль, еще по шайбе забросили Алекс Так, Ник Холден, Томаш Гика.
"Вегас" прервал серию из двух поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" – "Анахайм" – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Так – 5 (бол., Пачоретти, Миллер), 17:42 – 1:0. Икин – 6 (Так, Пачоретти), 20:25 – 2:0. Холден – 2, 27:19 – 3:0. Икин – 7 (мен., Карпентер), 29:35 – 4:0. Гика – 1 (Носек, Холден), 45:10 – 5:0.
Вратари: Флери – Гибсон (Миллер, 27:19).
Штраф: 8 – 12.
Броски: 25 (10+5+10) – 29 (6+12+11).
Наши: – – -.
15 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.
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