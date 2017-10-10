"Вегас" проведет игру против "Аризоны" без рекламы на бортах в память о погибших

"Вегас" проведет матч НХЛ против "Аризоны" без рекламы на бортах площадки, информирует пресс-служба клуба. Отмечается, что акция устраивается в память о жертвах трагедии в Лас-Вегасе. Напомним, 58 человек были убиты и около 500 получили ранения, когда в ночь на 2 октября преступник открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки.

"Сегодня на бортах не будет рекламы. Вместо этого наши борта покажут, кто мы", – написано на официальной странице "Вегаса" в Твиттере.