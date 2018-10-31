05:57 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" проиграл "Нэшвиллу"

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"Нэшвилл" на своем льду переиграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Вегас" - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Смит - 3 (бол., Маршессо, Теодор), 17:14 - 0:1. Хартман - 2 (Фиала, Йоси), 31:27 - 1:1. Хартман - 3 (Фиала, Суббан), 32:24 - 2:1. Ярнкрок - 2 (Террис, Смит), 46:37 - 3:1. Арвидссон - 8 (п.в., Йоси), 57:42 - 4:1.

Вратари: Сарос - Суббан (57:25 - 57:42).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (5+12+11) - 24 (13+7+4).

31 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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