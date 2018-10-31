"Вегас" проиграл "Нэшвиллу"

"Нэшвилл" на своем льду переиграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Вегас" - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Смит - 3 (бол., Маршессо, Теодор), 17:14 - 0:1. Хартман - 2 (Фиала, Йоси), 31:27 - 1:1. Хартман - 3 (Фиала, Суббан), 32:24 - 2:1. Ярнкрок - 2 (Террис, Смит), 46:37 - 3:1. Арвидссон - 8 (п.в., Йоси), 57:42 - 4:1.
Вратари: Сарос - Суббан (57:25 - 57:42).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 28 (5+12+11) - 24 (13+7+4).
31 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Дополнительная информация
Загрузка...