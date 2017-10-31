"Вегас" проиграл, лишился третьего вратаря и пропустил от Кулемина

"Айлендерс" на своем льду обыграл "Вегас" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что "Голден Найтс" потерпели второе поражение в этом сезоне.

Провальный третий период во многом связан и с дебютом голкипера Максима Легаси – 24-летний вратарь заменил Оскара Данска, который получил травму во втором периоде. Отметим, что Данск стал третьим вратарем "Вегаса", который выбыл из строя из-за повреждения.

Два очка (1+1) в этой встрече набрал нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин. Для россиянина этот гол стал первым в этом сезоне – 10 игр и 3 (1+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Вегас" – 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Голы: Карлссон - 3 (мен., Икин), 9:31 - 0:1. Лэдд - 3 (Ледди, Бойчак), 13:50 - 1:1. Так - 3 (бол., Миллер, Хант), 15:46 - 1:2. Таварес - 10 (бол., Ледди, Дж. Бэйли), 34:50 - 2:2. Барзал - 3 (бол., Ли, Дж. Бэйли), 37:44 - 3:2. Клаттербак - 2 (Зайденберг, КУЛЕМИН), 44:44 - 4:2. КУЛЕМИН - 1 (Зайденберг), 48:26 - 5:2. Таварес - 11 (Дж. Бэйли, Ли), 52:38 - 6:2. Миллер - 2 (бол., Хант, Так), 54:41 - 6:3.

Вратари: Галак - Данск (Лагас, 34:50).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 30 (10+13+7) - 34 (15+11+8).

Наши: Кулемин (11:11/1/+2) - -.

31 октября. Нью-Йорк. Barclays Center.