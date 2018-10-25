"Вегас" продлил контракт со Шмидтом на 35 миллионов долларов

"Вегас" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Нэйтом Шмидтом. Новое соглашение с 27-летним хоккеистом будет рассчитано на шесть лет, с зарплатой в 5,95 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что на данный момент игрок дисквалифицирован на 20 игр (с начала сезона) решением руководства лиги из-за употребления хоккеистом запрещенных препаратов. На этот период он не получает заработную плату, однако ему было разрешено заниматься с командой во время тренировочного лагеря.

В прошлом сезоне он провел в регулярном чемпионате 76 матчей, в которых набрал 36 (5+31) очков, а также 7 (3+4) очков в 20 встречах плей-офф.​