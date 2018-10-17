"Вегас" прервал серию поражений, выиграв у "Баффало"

"Вегас" на своем льду обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). "Голден Найтс" прервал серию из трех поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Баффало" – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Маршессо - 3 (бол., Карлссон, Смит), 18:59 - 1:0. Икин - 3 (мен.), 22:08 - 2:0. Карлссон - 1 (Смит), 50:40 - 3:0. Соботка - 1 (Окпосо, Маккейб), 59:23 - 3:1. Маршессо - 4 (п.в., Карлссон), 59:47 - 4:1.

Вратари: Флери - Хаттон (55:17 - 59:23, 59:28 - 59:47).

Штраф: 12 - 6.

Броски: 29 (12+11+6) - 27 (5+11+11).

17 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.