"Вегас" прервал серию поражений в матче с "Оттавой"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Оттава" на своем льду уступила "Вегасу" – 4:5. Дублем у гостей отметился Эрик Хаула. "Рыцари" прервали серию из трех поражений подряд.

"Вегас" занимает третье место в таблице Западной конференции. "Оттава" расположилась на пятой строчке на "Востоке".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Вегас" – 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)

Голы: Так - 4 (бол., Карлссон), 4:25 - 0:1. Стоун - 9 (Хоффман, Фанеф), 20:21 - 1:1. Хаула - 3 (Маршессо, Перрон), 24:17 - 1:2. Бэрроуз - 3 (Пайэтт, Уайдмэн), 27:12 - 2:2. Маршессо - 4 (бол., Шмидт, Хаула), 32:39 - 2:3. Карлссон - 4 (Маршессо, Смит), 43:29 - 2:4. Хаула - 4 (бол., Перрон, Нил), 46:47 - 2:5. Дзингел - 5 (Брассар, Стоун), 47:52 - 3:5. Карлссон - 1 (Брассар, Террис), 59:26 - 4:5.

Вратари: Андерсон (57:47 - 59:26, 59:31) - Лагас.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 28 (5+7+16) - 34 (7+17+10).

4 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.