"Вегас" прервал серию поражений, одолев "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" на своем льду проиграл "Вегасу" в матче регулярного чемпоината НХЛ (2:3). "Голден Найтс" удалось прервать трехматчевую серию поражений, а "Дэвилз" проиграли в третий раз кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Вегас" - 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Голы: Перрон - 16 (Гика, Меррилл), 24:39 - 0:1. Ватанен - 3 (бол., Холл, Марун), 28:44 - 1:1. Энгелланд - 4 (Теодор, Ривз), 31:17 - 1:2. Татар - 17 (бол., Перрон, Хант), 37:43 - 1:3. Холл - 30, 37:55 - 2:3.

Вратари: Шнайдер (58:17) - Флери.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (11+15+9) - 27 (8+15+4).

5 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.