"Вегас" предложил Ковальчуку двухлетний контракт на 10 миллионов с гарантированным местом в первом большинстве

Журналист Джон Хоувен подтвердил информацию о том, что "Вегас" проявляет интерес к форварду СКА Илье Ковальчуку.
По его информации, клуб предлагает россиянину контракт на два года с зарплатой в 10 миллионов долларов за этот период, а также гарантированное место в первом большинстве. При этом такие же условия готов предложить ему "Лос-Анджелес".
Ранее сообщалось, что на хоккеиста претендуют несколько клубов НХЛ. Генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини заявил, что россиянин проявляет интерес к команде.
Expectation is that J.P. Barry, agent for Ilya Kovalchuk, will meet with the top four contenders for the UFA's services today _ Boston, L.A., SJ and Vegas _ to advance proceedings along.– Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 22 июня 2018 г.
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