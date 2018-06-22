"Вегас" предложил Ковальчуку двухлетний контракт на 10 миллионов с гарантированным местом в первом большинстве

Журналист Джон Хоувен подтвердил информацию о том, что "Вегас" проявляет интерес к форварду СКА Илье Ковальчуку.

По его информации, клуб предлагает россиянину контракт на два года с зарплатой в 10 миллионов долларов за этот период, а также гарантированное место в первом большинстве. При этом такие же условия готов предложить ему "Лос-Анджелес".

Ранее сообщалось, что на хоккеиста претендуют несколько клубов НХЛ. Генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини заявил, что россиянин проявляет интерес к команде.