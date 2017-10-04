"Вегас" пожертвовал 300 тысяч долларов пострадавшим от стрельбы в Лас-Вегасе

Команда "Вегас" сделала пожертвование в размере 300 тысяч долларов пострадавшим от стрельбы в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба клуба. Инцидент произошел на концерте в воскресенье.

"Вегас" сделал пожертвование совместно с НХЛ и фондом Фоли. Клуб совместно с лигой почтит память погибших во время матчей. Кроме того, во время стартовых домашних матчах команда из Лас-Вегаса объявит о дополнительном сборе средств для пострадавших.

Напомним, что в воскресенье вечером по местному времени 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу с балкона своего гостиничного номера во время музыкального фестиваля. На данный момент известно о 59 погибших и более 500 пострадавших.