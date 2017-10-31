"Вегас" потерял уже третьего вратаря на старте сезона

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" травму получил голкипер "Вегаса" Оскар Данск. Отметим, что номинально 23-летний вратарь считался третьим в команде и был вызван в основу после травм Марка-Андре Флери и Малькольма Суббана.

Повреждение голкипер получил во втором периоде и был заменен на Максима Легаси, который ранее в НХЛ не выступал.

На счету Данска 3 матча в этом сезоне, три победы и 95,9 процентов отраженных бросков.