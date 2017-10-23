"Вегас" потерял Суббана на неделю из-за травмы

Голкипер "Вегаса" Малькольм Суббан пропустит около недели из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" (3:2 ОТ). Вратарь был заменен по ходу встречи, во вторник он пройдет МРТ, сообщает Sportsnet.
Напомним, что Суббан занял место первого номера "Голден Найтс" после того, как из-за травмы выбыл Марк-Андре Флери. В этом сезоне 23-летний Суббан провел 3 матча, в которых одержал две победы, пропустил 6 шайб, отражая 93,6 процента бросков.
Schwartz shot & aftermath. Subban had stopped 37 of 38 shots up to this point pic.twitter.com/SGrfzbmrzg– Sheng Peng (@Sheng_Peng) 22 октября 2017 г.
Материалы других СМИ