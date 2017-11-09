"Вегас" подтвердил расторжение контракта с Шипачевым

"Вегас" в Твиттере сообщил о расторжении контракта с нападающим Вадимом Шипачевым. Отмечается, что с этого момента форвард имеет право выступать в КХЛ.

- Вадим Шипачев добровольно ушел из НХЛ, - сказал генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи. - С этого момента он имеет право играть в КХЛ. Его подписной бонус возвращается команде, а зарплата списывается из ведомости.

Напомним, 30-летний россиянин перешел в "Вегас" весной 2017 года, подписав двухлетний контракт на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.

Отметим, что 7 ноября форвард приступил к тренировкам на базе СКА, в составе которого он выступал с 2013 по 2017 год.