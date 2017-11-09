"Вегас" подтвердил расторжение контракта с Шипачевым

"Вегас" в Твиттере сообщил о расторжении контракта с нападающим Вадимом Шипачевым. Отмечается, что с этого момента форвард имеет право выступать в КХЛ.
- Вадим Шипачев добровольно ушел из НХЛ, - сказал генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи. - С этого момента он имеет право играть в КХЛ. Его подписной бонус возвращается команде, а зарплата списывается из ведомости.
Напомним, 30-летний россиянин перешел в "Вегас" весной 2017 года, подписав двухлетний контракт на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.
Отметим, что 7 ноября форвард приступил к тренировкам на базе СКА, в составе которого он выступал с 2013 по 2017 год.
General Manager George McPhee addressing media post practice. “Vadim Shipachyov has voluntarily retired from the NHL.” Shipachyov is eligible to play in the KHL immediately. Team recoups pro rated amount of the signing bonus, his salary is off the team’s books.– Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 9 ноября 2017 г.