"Вегас" подписал контракт с незадрафтованным защитником Коленом

"Вегас" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с защитником Диланом Коленом. Напомним, что 19-летний хоккеист не был задрафтован ни одним клубом НХЛ в этом году.
В прошлом сезоне Колено провел 71 матч в регулярно чемпионате лиги WHL в составе команды "Трай-Сити". На его счету 53 (15+38) очка и показатель полезности "+17".
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bezik
Ну да. Всего лишь 10 защитников на односторонних контрактах. Почему б не взять 11, учитывая что перспективный Теодор тож есть. пора уже менять Гаррисона и Сбису хоть на что-то, возможно и Миллера
11:53