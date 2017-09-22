Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:24 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" подписал контракт с незадрафтованным защитником Коленом

1

"Вегас" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с защитником Диланом Коленом. Напомним, что 19-летний хоккеист не был задрафтован ни одним клубом НХЛ в этом году.

В прошлом сезоне Колено провел 71 матч в регулярно чемпионате лиги WHL в составе команды "Трай-Сити". На его счету 53 (15+38) очка и показатель полезности "+17".

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

bezik

Ну да. Всего лишь 10 защитников на односторонних контрактах. Почему б не взять 11, учитывая что перспективный Теодор тож есть. пора уже менять Гаррисона и Сбису хоть на что-то, возможно и Миллера

11:53