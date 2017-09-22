"Вегас" подписал контракт с незадрафтованным защитником Коленом

"Вегас" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с защитником Диланом Коленом. Напомним, что 19-летний хоккеист не был задрафтован ни одним клубом НХЛ в этом году.

В прошлом сезоне Колено провел 71 матч в регулярно чемпионате лиги WHL в составе команды "Трай-Сити". На его счету 53 (15+38) очка и показатель полезности "+17".