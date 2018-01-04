"Вегас" подписал 30-миллионный контракт с Маршессо

"Вегас" подписал новый контракт с нападающим Джонатаном Маршессо, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на 6 лет, а его сумма составит 30 миллионов долларов.
В этом сезоне канадец провел 35 матчей, в которых набрал 37 (15+22) очков при показателе полезности "+13". Маршессо является лучшим бомбардиром команды.
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Vasek
fifa_guru, 1 - да нет обиды из-за того, что прогноз не сбылся)) Чуть раньше до того прогноза, когда Вегас из-за Вадега хейтирили, я так-то наоборот высказывался в их пользу, мол, есть результат - клуб прав. И драфт расширения мне понравился). Мой вне ПО-шный прогноз был во многом основан на том, что Вегас не будет удерживать игроков и начнёт распродаваться перед дедлайном для усиления проспект-пула, но они решили пойти иным путем. Теперь им мало что помешает доиграть сезон в этом составе. И как следствие бороться в ПО, а если выйдут - мне не жалко, пусть выйдут =)) 2 - а где купить 1-2 топов? На обменах? топов продают редко и дорого. На рынке? там обычно мусор оказывается и за него приходится переплачивать. Только драфт остается, а там выше выбирают те, кто в ПО не зашел)) 3 - по Куницу нет. Скучают чаще по МАФу, по Бонине и то уже не так, как поначалу, поскольку он почти днит в Предс. По Хэйнси немного. Куниц под конец карьеры в Пенс скатился в 4-ую линию и уже не играл ту роль, к которой привык раньше. В ПО по сути на его счету один супер матч (с Оттавой, №7), но не думаю, что без Куница Пенс тот матч проиграли бы. Для глубины состава Куниц то, что надо, но для развития Пенс был бы шаг на месте, не думаю, что Куницем в составе игра Пенс сейчас была бы ярче. Разве, что его лидерские качества помогли бы не сливать так часто. Да и в Тампе, как я понимаю, его роль ограничена 4-й линией?! Молодой Тампе такой игрок сейчас нужнее.
12:26
fifa_guru
Vasek вопрос про Пенс заодно. как там на фанских форумах? сильно скучают по Кунитцу?) вот такого бы игрока Вегасу в нижние звенья)) да и вообще много кому))
11:53
Adios Amigos R...
Да всем выгодно, в принципе. И Маршессо - учитывая отсутствие подоходного налога в Неваде, и клубу - если брать в расчёт то, что потолок будет расти. Логичный шаг со стороны Вегаса, имхо.
11:53
fifa_guru
Vasek да, конечно помню) просто когда ты пишешь о Вегасе, ощущение что обиду небольшую таишь. то ли оттого, что они "не следуют" твоим прогнозам (в по идут верно, нефть и утки их еще не обгоняют, и вот теперь не распродаются), то ли еще по каким причинам))) ну это так, рассуждения for fun.)) народ требует хлеба (не панарина) и зрелищ! да, взять чашку не реал. но почему б не рискнуть?) еще по очень "выгодной" цене каких-нибудь напов подписать - перрона, хаула, карлссона. еще остался запас после шипача, да и потолок расширят скорее всего потом. В то время пока другие клубы будут впихивать зп имеющихся, Вегас сможет позволить купить 1-2 топа. Да и цена нынешних игроков за счет полсезона наверняка поднялась. // Нефти имхо тяжело будет зайти в ПО. квоты, скорее всего, три. А тут Гец и Ракелль в форме, еще ивз и перри подтянутся. Вегас, короли и анахайм. А кэнаки, огоньки, нефть и схш будут только очки друг у друга отбирать)))
11:50
bezik
Кстати, тот же Гаррисон отлично играет в АХЛ и вполне может уйти в дедлайн, з/п 2,5 норм, под потолком только многовато нужно, но можно и RS распределить тому же Торонто
11:39
bezik
добрался до сюда наконец. 30 на 6 лет - вполне адекватно, но это не значит, что защитника и Перрона вполне могут обменять за драфт-пик. в защите все равно перебор: точно не тронут только Шмидта, Энгелланда, Макнейба и Теодора. Сбису, Миллера вполне отдадут за драфт. Нила не продлили, возможно, он сам хочет выйти на рынок, а тогда почему б его за 1 раунд не отдать, если предложат.А больше там ценных активов и сформировавшихся мастеров и нет
11:36
Vasek
fifa_guru, та нет, я же за них не болею))) вот то, что Пенс не бежит расстраивает. А Нефть уже 10 лет посмешище с перерывом на полтора сезона, но, кмк, они ещё поборются. Дивизион по-прежнему слабый. Да так, что Ванкувер, играя почти весь декабрь дома, только хуже себя закопал. И Аризона дно. У Нефти с ними ещё 6 игр (почти гарантированные 12 очков). Отставание от тор-3 дивизиона -9 очков (Акул тож колбасит время от времени). В январе ЭО играют с Утками (сегодня), Вегасом и Калгари, если возьмут в этих трех играх 6 из 6 это сильно поправит их положение. Вот после этих игр станет видно сможет ли Нефть за ПО побороться. Вот Вегас гостевую серию норм начал. Помнишь, я грил, что после неё можно будет выводы делать в середине января. Вегас даже слегка опередил, продлив Маршессо вчера. Теперь ясно, что сезон они сливать не будут. И Нефть, уверен, не будет.
11:22
fifa_guru
Vasek сильно расстроился, что Нефть все же не поперла?))
10:56
Долго наблюдал за идиотами на эт
Не велики деньги 5 млн. для игрока топ-3. В дэдлайн ещё усиливаться будут, собрались брать быка за рога и пошуметь в ПО, а они там будут - 146%
10:46
Vasek
Усё. Распродажи не будет. Вегас решил сделать ставку на этот сезон. С одной стороны норм - ПО близок, как-никогда (ой)))), а с другой - интересно будет наблюдать за дальнейшим прогрессом (или регрессом) этого состава. Почему регрессом? А больше никто в НХЛ не позволит пройти Вегасу по огородам других команд и хватать всё, что не привязано. Вегасу придется усиливать состава рыночно, как все. На рынке обычно мусор. Только драфт и глубина системы позволяет клубам НХЛ оставаться на плаву (см. вон Вашингтон например). У Вегаса глубины системы нет. И теперь ясно - не будет скоро. Макфи - такой Макфи)) З.Ы. Контракт по нынешним временам нормальный, 5 млн. для вингера/центра хорошие деньги. При условии, то Маршессо не сбавит обороты.
10:19
fifa_guru
если и переплатили, то самую малость. пока он отрабатывает такую зп на 200%
10:06