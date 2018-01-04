"Вегас" подписал 30-миллионный контракт с Маршессо

"Вегас" подписал новый контракт с нападающим Джонатаном Маршессо, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на 6 лет, а его сумма составит 30 миллионов долларов.

В этом сезоне канадец провел 35 матчей, в которых набрал 37 (15+22) очков при показателе полезности "+13". Маршессо является лучшим бомбардиром команды.