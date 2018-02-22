"Вегас" победил "Калгари", команды забросили 10 шайб на двоих

"Вегас" обыграл "Калгари" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Шайбы в составе "Голден Найтс"забросили Райан Карпентер, Вильям Карлссон, Райлли Смит, Алекс Так, Лука Сбиса, Эрик Хаула и Коди Икин. У "Флэймз" отличились Ти. Джей. Броди, Дуги Хэмилтон и Мэттью Ткачак.
Отметим, что "Калгари" потерпел поражение в третьей встрече подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" – "Калгари" – 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
Голы: Карпентер – 6, 2:28 – 1:0. Броди – 4 (Хэмоник, Стэйджан), 16:45 – 1:1. Карлссон – 31 (бол., Смит, Шмидт), 19:29 – 2:1. Д. Хэмилтон – 14 (Баклунд, Джиордано), 20:20 – 2:2. Смит – 20 (Миллер, Маршессо), 21:18 – 3:2. Ткачак – 23 (бол., Д. Хэмилтон, Годро), 31:07 – 3:3. Так – 11 (Перрон, Хаула), 33:58 – 4:3. Сбиса – 2 (Так), 43:17 – 5:3. Хаула – 23 (Сбиса, Перрон), 51:15 – 6:3. Икин – 7 (Карпентер), 54:18 – 7:3.
Вратари: Флери – Риттих.
Штраф: 11 – 13.
Броски: 26 (11+8+7) – 31 (6+14+11).
22 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.
- НХЛ
- Калгари Флэймз
- Лука Сбиса
- Эрик Хаула
- Мэттью Ткачак
- Райлли Смит
- Коди Икин
- Дуги Хэмилтон
- Вегас Голден Найтс
- Вильям Карлссон
- Ти. Джей. Броди
- Райан Карпентер
- Алекс Так
Vasek
Пасифи -то воскрес под конец сезона! (большущий поклон S, верившему в них изначально). Весь сезон казалось ПО на западе будет 5/3 в пользу Централа, теперь есть все шансы на 5/3 в пользу Пасифика))) Вегас+ТриКалифорнийца+Калгари / Предс+Пеги+всёравнокто. Хотя Акул эпидемия травм ещё может сбросить. Но и 4/4 неплохо.
09:43