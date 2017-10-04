"Вегас" отправил Шипачева в АХЛ

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи сообщил, что клуб отправил трех игроков в команду АХЛ "Чикаго Вулвз". Среди них оказался 30-летний нападающий Вадим Шипачев. Россиянин провел 4 предсезонных матча, в которых сделал одну результативную передачу.

Напомним, Шипачев подписал контракт с "Вегасом" весно, став вторым игроком в истории клуба. Ранее форвард выступал в СКА.

Шипачев вернется в "Вегас": зачем его отправили в АХЛ