"Вегас" отправил Шипачева в АХЛ

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи сообщил, что клуб отправил трех игроков в команду АХЛ "Чикаго Вулвз". Среди них оказался 30-летний нападающий Вадим Шипачев. Россиянин провел 4 предсезонных матча, в которых сделал одну результативную передачу.
Напомним, Шипачев подписал контракт с "Вегасом" весно, став вторым игроком в истории клуба. Ранее форвард выступал в СКА.
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Упёртый русский
Странный ход. Многое зависит от того, как это было обставлено. Вадик и так волнуется, небось, чуток, а его еще и в АХЛ для обретения уверенности ;). Ну если только подробно все объяснили, что нужно для команды и самому набрать практику...
08:30
dima2001
Хех , как пацаненка , пинком под зад в АХЛ.
08:22
bezik
Да будет играть Шипачев в 1 звене, без вариантов. Отправили сыграть пару матчей на маленьких площадках для разыгровки
08:06
ВеликийПашаБуре
Аххха-ха клоуны писанину устроили! Злорадствуют!!! Вадька играть будет в ТОП-3, не переживайте...
07:53
Монте-Кристо (Мститель) .
Ха-ха... Лучшие в КХЛ - худшие в самых худших командах НХЛ. Это полностью отображает уровень КХЛ и показывает тот маразм, что демонстрируют "эффективные" менеджеры, руководящие хоккеем в Эрефии. Которые убивают данный вид спорта. К Третьяку претензий меньше всего. Он пешка. Просто у него характер "чего изволите", он всегда был подобострастным к действующей власти. Я речь веду о тех, кто командует Третьяком, о тех, кто финансирует КХЛ и СКА.
07:46
novic
Ожидаемо. А вот Дадон будет играть во Флориде.
07:41
Инопланетный разум1
Срочно домой!В родную лигу!Ради болельщиков,которым нравятся нырки и беспричинные падения!Ради Олимпьяды!Ради Знарка,в конце концов!
07:36
РУСИВАН
Эх, Вадим... Вот нафига было к мерикосам лезть?
07:25
Newgene
Может просто на пару матчей для практики отправили? У Вегаса первый матч сезона только 6-го вроде.
07:18
devoted
в 30 лет в АХЛ попасть это конечно да...
07:18
RobertH
Ну вот и момент истины для Щипы.Там в Америчке наглядно показали разницу между привычкой выходить на лёд в главном партийном клубе страны,когда тренер говорит,что можно всё,а тебе за это ничего не будет,-и полной отдачей в каждом матче.Это своеобразный алаверды за па-де-де в финале Кубка Гагарина,когда эти мансы реально влияли на исход борьбы с помощью сопереживающих судей.30 лет парню.Ещё можно забыть СКАзку в СКА и начать играть в хоккей.
07:14