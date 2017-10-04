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06:42 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" отправил Шипачева в АХЛ

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Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи сообщил, что клуб отправил трех игроков в команду АХЛ "Чикаго Вулвз". Среди них оказался 30-летний нападающий Вадим Шипачев. Россиянин провел 4 предсезонных матча, в которых сделал одну результативную передачу.

Напомним, Шипачев подписал контракт с "Вегасом" весно, став вторым игроком в истории клуба. Ранее форвард выступал в СКА

Шипачев вернется в "Вегас": зачем его отправили в АХЛ

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Упёртый русский

Странный ход. Многое зависит от того, как это было обставлено. Вадик и так волнуется, небось, чуток, а его еще и в АХЛ для обретения уверенности ;). Ну если только подробно все объяснили, что нужно для команды и самому набрать практику...

08:30

dima2001

Хех , как пацаненка , пинком под зад в АХЛ.

08:22

bezik

Да будет играть Шипачев в 1 звене, без вариантов. Отправили сыграть пару матчей на маленьких площадках для разыгровки

08:06

ВеликийПашаБуре

Аххха-ха клоуны писанину устроили! Злорадствуют!!! Вадька играть будет в ТОП-3, не переживайте...

07:53

Монте-Кристо (Мститель) .

Ха-ха... Лучшие в КХЛ - худшие в самых худших командах НХЛ. Это полностью отображает уровень КХЛ и показывает тот маразм, что демонстрируют "эффективные" менеджеры, руководящие хоккеем в Эрефии. Которые убивают данный вид спорта. К Третьяку претензий меньше всего. Он пешка. Просто у него характер "чего изволите", он всегда был подобострастным к действующей власти. Я речь веду о тех, кто командует Третьяком, о тех, кто финансирует КХЛ и СКА.

07:46

novic

Ожидаемо. А вот Дадон будет играть во Флориде.

07:41

Инопланетный разум1

Срочно домой!В родную лигу!Ради болельщиков,которым нравятся нырки и беспричинные падения!Ради Олимпьяды!Ради Знарка,в конце концов!

07:36

РУСИВАН

Эх, Вадим... Вот нафига было к мерикосам лезть?

07:25

Newgene

Может просто на пару матчей для практики отправили? У Вегаса первый матч сезона только 6-го вроде.

07:18

devoted

в 30 лет в АХЛ попасть это конечно да...

07:18

RobertH

Ну вот и момент истины для Щипы.Там в Америчке наглядно показали разницу между привычкой выходить на лёд в главном партийном клубе страны,когда тренер говорит,что можно всё,а тебе за это ничего не будет,-и полной отдачей в каждом матче.Это своеобразный алаверды за па-де-де в финале Кубка Гагарина,когда эти мансы реально влияли на исход борьбы с помощью сопереживающих судей.30 лет парню.Ещё можно забыть СКАзку в СКА и начать играть в хоккей.

07:14