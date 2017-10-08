"Вегас" одержал вторую победу подряд

"Вегас" обыграл "Аризону" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала второй кряду на старте турнира. Напомним, что "Голден Найт" играет в лиге с этого сезона.

В составе победителей по шайбе забросили Нэйт Шмидт и Джеймс Нил. У хозяев единственный гол на счету Тобиаса Ридера.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Вегас" – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ридер – 1 (Мартинук, Шенн), 5:52 – 1:0. Шмидт – 1, 58:48 – 1:1. Нил – 3 (Перрон, Шмидт), 63:46 – 1:2.

Вратари: Раанта – Флери (57:42 – 58:48).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 28 (11+6+9+2) – 44 (12+20+10+2).

8 октября. Глендейл. Gila River Arena.