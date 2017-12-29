"Вегас" одержал шестую победу подряд, обыграв в овертайме "Лос-Анджелес"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вегас" на выезде переиграл в овертайме "Лос-Анджелес" со счетом 3:2. Автором решающей шайбы стал нападающий гостей Дэвид Перрон.
Эта победа стала для "рыцарей" шестой кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" - "Вегас" - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Габорик - 6 (Форборт, Даути), 8:13 - 1:0. Маршессо - 13 (Миллер, Смит), 38:34 - 1:1. Лейпсик - 1 (Так, Икин), 51:10 - 1:2. Даути - 6 (Маззин), 55:27 - 2:2. Перрон - 9 (Смит), 63:30 - 2:3.
Вратари: Куик - Флери.
Штраф: 12 - 4.
Броски: 28 (11+3+9+5) - 39 (9+15+12+3).
29 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.
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Adios Amigos R...
Гаттузо Крут!!!!!!#! ====================== Привет. Вегасу вообще, кстати, Суббана надо на все матчи основным кипером ставить, ибо такому, ну очень чёрному, просто не толерантно забивать, #этожерасизьм:%))
11:26
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Adios Amigos R... /////Согласен! Понты просто кидают, как и АПЛ. Привет.
11:07
Adios Amigos R...
Слабовата лига, конечно. Любые ноунеймы никому не нужные могут заявиться и пойти всех подряд выносить. Это говорит об уровне. В КХЛ бы такое не прошло. У нас всякие Югры и Адмиралы себе такоего не позволяют, факт. Надо было, кароч, Новокузнецк не в ВХЛ переводить, а в НХЛ. Чашка бы уже наша была тогда, стопицотово.
10:40
bezik
С детства за Вегас! ГОГО
10:12
Vasek
Вегас не топ! =))
09:54
Werewolf
Вегас не топ ))))
09:46