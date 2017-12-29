"Вегас" одержал шестую победу подряд, обыграв в овертайме "Лос-Анджелес"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вегас" на выезде переиграл в овертайме "Лос-Анджелес" со счетом 3:2. Автором решающей шайбы стал нападающий гостей Дэвид Перрон.

Эта победа стала для "рыцарей" шестой кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Вегас" - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Габорик - 6 (Форборт, Даути), 8:13 - 1:0. Маршессо - 13 (Миллер, Смит), 38:34 - 1:1. Лейпсик - 1 (Так, Икин), 51:10 - 1:2. Даути - 6 (Маззин), 55:27 - 2:2. Перрон - 9 (Смит), 63:30 - 2:3.

Вратари: Куик - Флери.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 28 (11+3+9+5) - 39 (9+15+12+3).

29 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.

Турнирная таблица НХЛ