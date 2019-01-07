"Вегас" одержал шестую победу подряд, обыграв "Нью-Джерси"

"Вегас" переиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это шестая подряд победа "Голден Найтс".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Нью-Джерси" - 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Голы: Хишир - 12 (Братт, Лавджой), 5:06 - 0:1. Лавджой - 1 (Заха, Стэффорд), 9:37 - 0:2. Ривз - 8, 12:30 - 1:2. Макнэбб - 1 (Икин, Карпентер), 31:17 - 2:2. Пачоретти - 12 (Теодор, Так), 35:46 - 3:2.
Вратари: Суббан - Кинкейд (56:31 - 56:38, 58:25).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 28 (11+11+6) - 38 (11+7+20).
6 января. Парадайс. T-Mobile Arena.
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