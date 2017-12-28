"Вегас" одержал пятую победу подряд, обыграв "Анахайм"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вегас" одержал победу над "Анахаймом" – 4:1.
В составе "Голден Найтс" отличились Ши Теодор, Коди Икин, Вильям Карлссон и Дэвид Перрон. Единственную шайбу в составе "Дакс" забросил Рикард Ракелль.
Отметим, что данная победа стала для "Вегаса" пятой подряд
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" – "Вегас" (Парадайс) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Ракелль – 11 (Сильверберг, Монтур), 1:40 – 1:0. Теодор – 3 (Носек, Линдберг), 17:50 – 1:1. Икин – 5 (Белльмар), 35:12 – 1:2. Карлссон – 17 (Маршессо), 40:28 – 1:3. Перрон – 8 (п.в., Хаула, Шмидт), 58:47 – 1:4.
Вратари: Гибсон (56:38 – 58:47) – Суббан.
Штраф: 4 – 4.
Броски: 28 (15+7+6) – 28 (8+14+6).
28 декабря. Анахайм. Honda Center.
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roughboy
а кто-то тут пророчил че Вегас быстро сдуется и сольется))
10:16
maxcds
смотрел отрывками. у вегаса реализация моментов потрясающая. никаких вольностей в игре. минимум ошибок. бьются, кусаются, царапаются все и на всех участках поля.
09:51
maxcds
gibson Да как они это делают? /// открывая новость, то же самое хотел написать)
09:49
fifa_guru
только Утки с Гецем крылья начали расправлять, как тут же снова оплеуха) удивлен что Флери не играл сегодня. решили с ЛА пободаться еще? можно было и слить)) давно заметил что неплохой бэкап. теперь все более убеждаюсь )
09:33
Adios Amigos R...
Хоккейный Лестер:%))
09:31
gibson
Да как они это делают?
09:21