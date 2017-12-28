"Вегас" одержал пятую победу подряд, обыграв "Анахайм"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вегас" одержал победу над "Анахаймом" – 4:1.

В составе "Голден Найтс" отличились Ши Теодор, Коди Икин, Вильям Карлссон и Дэвид Перрон. Единственную шайбу в составе "Дакс" забросил Рикард Ракелль.

Отметим, что данная победа стала для "Вегаса" пятой подряд

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Вегас" (Парадайс) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Ракелль – 11 (Сильверберг, Монтур), 1:40 – 1:0. Теодор – 3 (Носек, Линдберг), 17:50 – 1:1. Икин – 5 (Белльмар), 35:12 – 1:2. Карлссон – 17 (Маршессо), 40:28 – 1:3. Перрон – 8 (п.в., Хаула, Шмидт), 58:47 – 1:4.

Вратари: Гибсон (56:38 – 58:47) – Суббан.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 28 (15+7+6) – 28 (8+14+6).

28 декабря. Анахайм. Honda Center.

Турнирная таблица – здесь