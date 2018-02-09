"Вегас" одержал гостевую победу над "Сан-Хосе"

"Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал гостевую победу над "Сан-Хосе" со счетом 5:3. Победный гол забил Джеймс Нил. Дубль в составе хозяев площадки оформил Джо Павелски.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Вегас" - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы: Павелски - 11 (Бернс, Майер), 4:40 - 1:0. Хаула - 21 (Перрон, Миллер), 14:00 - 1:1. Карлссон - 29 (Маршессо, Смит), 20:37 - 1:2. Майер - 13 (бол., Бернс, Тирни), 31:47 - 2:2. Павелски - 12 (бол., Бернс, Кутюр), 47:45 - 3:2. Макнэбб - 3 (Линдберг, Икин), 49:36 - 3:3. Нил - 24 (Перрон, Миллер), 55:10 - 3:4. Маршессо - 20 (бол., п.в., Смит, Шмидт), 58:39 - 3:5.
Вратари: Джонс (57:59 - 58:39) - Флери.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 38 (16+9+13) - 33 (4+17+12).
Наши: - - -.
9 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.
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.BattleFish.
Vasek .BattleFish., так раздражает этот Вегас ---------- да забей, я тоже не видел их в ПО и думал, что в феврале они начнут распродаваться, а распродаваться будет Рейнджерс!=)) Вот она мощь конкурентной лиги 10:49------------ренжаки это крупная бизнес корпорация, это Нью-Йорк там все сложно, Лунтика только жалко без чашки закончит карьеру!
11:41
spetrov
Kurt, Vasek, понял. :) А то уж я за валидолом успел сходить. :)
11:02
fifa_guru
зато я как рад развалинами рейнджеров)))
10:54
fifa_guru
Vasek возьмут пару игроков от силы, а может и никого. основная ставка будет на имеющихся. они заслужили. разве не так?) маршессо, хаула, нил, перрон, карлссон все (условно) одинаково полезны для команды). одного исключи и "химия" может пропасть))
10:54
Vasek
.BattleFish., так раздражает этот Вегас ---------- да забей, я тоже не видел их в ПО и думал, что в феврале они начнут распродаваться, а распродаваться будет Рейнджерс!=)) Вот она мощь конкурентной лиги
10:49
Vasek
spetrov, Эвандер ))) Этот Кейн один и из самых ценных лотов в преддверии дедлайна. Патрика точно не будут трейдить до тех пор пока Чикаго не выйдет с официальным заявлением на А4, как Рейнждеры вчера.
10:46
vitadey
Если стабилизируется взаимодействие в нападение, все будет ок
10:42
Kurt
spetrov Vasek, Кейн? Я тебя правильно понял, что такое, на твой взгляд, возможно? Или ты для примера? 09:53 Ну дак не про Патриккейевну же. Мало ли Кейнов. Эвандер например.
10:39
.BattleFish.
так раздражает этот Вегас
10:21
spetrov
В этой связи интрересно, есть ли в Штатх аналог поговорки "Лучшее - враг хорошего". ...Говорят, есть. Типа "The best is often the enemy of the good".
09:58
spetrov
Нэш - сомнительный выбор. Если вспомнить, что именно его удаление принесло нам в свое время золото руками Ковальчука, кто знает, не висит ли на нем проклятие. :) Результаты Rangers перед нами.
09:54
spetrov
Vasek, Кейн? Я тебя правильно понял, что такое, на твой взгляд, возможно? Или ты для примера?
09:53
Vasek
fifa_guru, и прямая дорога в ПО )------------ Вегас уже там))) теперь важно другое кем и главное как они будут усиливать состав. С одной стороны надо, а с другой игрокам, разок кинутым своими прежними клубами прошлым летом, придется сказать: спасибо, но теперь на твоем месте будет играть Нэш (Грабнер, Кейн, Гудбрэнсон)
09:48
fifa_guru
Первый тайм выстояли и дальше "предложили" свою игру. Впереди 7-матчевая домашняя серия, "халтурный" март и прямая дорога в ПО )
09:38