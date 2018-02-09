09:21 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" одержал гостевую победу над "Сан-Хосе"

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"Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал гостевую победу над "Сан-Хосе" со счетом 5:3. Победный гол забил Джеймс Нил. Дубль в составе хозяев площадки оформил Джо Павелски.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Вегас" - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Павелски - 11 (Бернс, Майер), 4:40 - 1:0. Хаула - 21 (Перрон, Миллер), 14:00 - 1:1. Карлссон - 29 (Маршессо, Смит), 20:37 - 1:2. Майер - 13 (бол., Бернс, Тирни), 31:47 - 2:2. Павелски - 12 (бол., Бернс, Кутюр), 47:45 - 3:2. Макнэбб - 3 (Линдберг, Икин), 49:36 - 3:3. Нил - 24 (Перрон, Миллер), 55:10 - 3:4. Маршессо - 20 (бол., п.в., Смит, Шмидт), 58:39 - 3:5.

Вратари: Джонс (57:59 - 58:39) - Флери.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 38 (16+9+13) - 33 (4+17+12).

Наши: - - -.

9 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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.BattleFish.

Vasek .BattleFish., так раздражает этот Вегас ---------- да забей, я тоже не видел их в ПО и думал, что в феврале они начнут распродаваться, а распродаваться будет Рейнджерс!=)) Вот она мощь конкурентной лиги 10:49------------ренжаки это крупная бизнес корпорация, это Нью-Йорк там все сложно, Лунтика только жалко без чашки закончит карьеру!

11:41

spetrov

Kurt, Vasek, понял. :) А то уж я за валидолом успел сходить. :)

11:02

fifa_guru

зато я как рад развалинами рейнджеров)))

10:54

fifa_guru

Vasek возьмут пару игроков от силы, а может и никого. основная ставка будет на имеющихся. они заслужили. разве не так?) маршессо, хаула, нил, перрон, карлссон все (условно) одинаково полезны для команды). одного исключи и "химия" может пропасть))

10:54

Vasek

.BattleFish., так раздражает этот Вегас ---------- да забей, я тоже не видел их в ПО и думал, что в феврале они начнут распродаваться, а распродаваться будет Рейнджерс!=)) Вот она мощь конкурентной лиги

10:49

Vasek

spetrov, Эвандер ))) Этот Кейн один и из самых ценных лотов в преддверии дедлайна. Патрика точно не будут трейдить до тех пор пока Чикаго не выйдет с официальным заявлением на А4, как Рейнждеры вчера.

10:46

vitadey

Если стабилизируется взаимодействие в нападение, все будет ок

10:42

Kurt

spetrov Vasek, Кейн? Я тебя правильно понял, что такое, на твой взгляд, возможно? Или ты для примера? 09:53 Ну дак не про Патриккейевну же. Мало ли Кейнов. Эвандер например.

10:39

.BattleFish.

так раздражает этот Вегас

10:21

spetrov

В этой связи интрересно, есть ли в Штатх аналог поговорки "Лучшее - враг хорошего". ...Говорят, есть. Типа "The best is often the enemy of the good".

09:58

spetrov

Нэш - сомнительный выбор. Если вспомнить, что именно его удаление принесло нам в свое время золото руками Ковальчука, кто знает, не висит ли на нем проклятие. :) Результаты Rangers перед нами.

09:54

spetrov

Vasek, Кейн? Я тебя правильно понял, что такое, на твой взгляд, возможно? Или ты для примера?

09:53

Vasek

fifa_guru, и прямая дорога в ПО )------------ Вегас уже там))) теперь важно другое кем и главное как они будут усиливать состав. С одной стороны надо, а с другой игрокам, разок кинутым своими прежними клубами прошлым летом, придется сказать: спасибо, но теперь на твоем месте будет играть Нэш (Грабнер, Кейн, Гудбрэнсон)

09:48

fifa_guru

Первый тайм выстояли и дальше "предложили" свою игру. Впереди 7-матчевая домашняя серия, "халтурный" март и прямая дорога в ПО )

09:38

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