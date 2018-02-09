"Вегас" одержал гостевую победу над "Сан-Хосе"

"Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал гостевую победу над "Сан-Хосе" со счетом 5:3. Победный гол забил Джеймс Нил. Дубль в составе хозяев площадки оформил Джо Павелски.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Вегас" - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Павелски - 11 (Бернс, Майер), 4:40 - 1:0. Хаула - 21 (Перрон, Миллер), 14:00 - 1:1. Карлссон - 29 (Маршессо, Смит), 20:37 - 1:2. Майер - 13 (бол., Бернс, Тирни), 31:47 - 2:2. Павелски - 12 (бол., Бернс, Кутюр), 47:45 - 3:2. Макнэбб - 3 (Линдберг, Икин), 49:36 - 3:3. Нил - 24 (Перрон, Миллер), 55:10 - 3:4. Маршессо - 20 (бол., п.в., Смит, Шмидт), 58:39 - 3:5.

Вратари: Джонс (57:59 - 58:39) - Флери.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 38 (16+9+13) - 33 (4+17+12).

Наши: - - -.

9 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.