"Вегас" обыграл "Виннипег" и вышел вперед в серии

"Вегас" в третьем матче финала "Запада" обыграл на своей площадке "Виннипег" - 4:2. Двей шайбы в этой встрече забросил нападающий Джонатан Маршессо.
Команда из Лас-Вегаса одержала вторую победу и вышла вперед в серии.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Третий матч
"Вегас" - "Виннипег" - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Маршессо - 7 (Макнэбб), 0:35 - 1:0. Шайфли - 13 (Уилер), 25:28 - 1:1. Нил - 4 (Хаула), 25:40 - 2:1. Так - 5 (Нил, Шмидт), 28:13 - 3:1. Шайфли - 14 (Коннор, Уилер), 40:18 - 3:2. Маршессо - 8 (п.в., Макнэбб, Флери), 59:57 - 4:2.
Вратари: Флери - Хеллебайк (58:55 - 59:57).
Штраф: 18 - 22.
Броски: 30 (10+12+8) - 35 (3+16+16).
Счет в серии: 2:1
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fifa_guru
смена клуба чаще всего мотивирует. не уверен что останься в Пингвинах Флери бы тащил. в регулярке бы скорее больше лавку грел. в ПО Мюррей как сейчас бы провалился, а Флери не настолько наигран как сейчас в Вегасе
10:42
maxcds
$n10nep$ Флери зверюга просто, но пора уже заканчивать ныть о том, что его не защитили. Никто и не собирался и абсолютное большинство болел ПП костерили Флери на чем свет стоит до прихода Салливана.///// совершенно верно и более того это правильное решение. мюррей это будущее, а цветку, имхо, до конца след сезона пылить ... а потом (чо нет то?) бэкапить где-нибудь молодежь
10:41
$n10nep$
Антон Шипулин гений биатлона $n10nep$ Флери зверюга просто, но пора уже заканчивать ныть о том, что его не защитили. Никто и не собирался и абсолютное большинство болел ПП костерили Флери на чем свет стоит до прихода Салливана. ======================================================================================================= Опять же, на новом месте работы появилась мотивация. На старом ее не было. Щас бы ныл ходил, да с Мюрреем подковерные интриги там плел 10:34 =============================================== 100% так и было бы.
10:39
fifa_guru
$n10nep$ Вроде же когда защита была о Дадонове и не знал никто? // о Дадонове как и о Шипачеве чуть ли не перед ЧМ стало известно. во время ЧМ уже точно
10:36
fifa_guru
$n10nep$ не все игры Вашингтона смотрел в ПО но Орлов слабоват в обороне. это правда. а он защитник и это его основное дело. часто борьбу проигрывает. то в хитах его продавят, то шайбу украдут (МК Панарина). ненадежен. в ПП помню простой пас от Ови не взял и потерялся сразу - Коламбус убежал и забил. в первой игре Тампа почему-то часто зажимала именно Орлова-Нисканена у своих ворот, Чисот пришлось нарушать. так что нифига Орлов не топ, а Карлсон не такой уж и плохой защ. надо смотреть какие деньги попросит, 8 лямов само собой много. просто представь если Карлсона отпустить - а вместо него кто? Орпика поднимать?)
10:35
Антон Шипулин гений биатлона
$n10nep$ Флери зверюга просто, но пора уже заканчивать ныть о том, что его не защитили. Никто и не собирался и абсолютное большинство болел ПП костерили Флери на чем свет стоит до прихода Салливана. ======================================================================================================= Опять же, на новом месте работы появилась мотивация. На старом ее не было. Щас бы ныл ходил, да с Мюрреем подковерные интриги там плел
10:34
$n10nep$
fifa_guru maks55555 самое главное (что он уже сделал) это выбить контракт (5 мультов на 6 лет). Во флориде уже больше смотрели на барков-дадонов-юбердо 10:23 ===================================== Вроде же когда защита была о Дадонове и не знал никто?
10:30
$n10nep$
maxcds Даже гонористого франкофона слили. 10:25 =========================== И похоже не зря)) Так и не довелось Никите с ним поиграть.
10:29
$n10nep$
Флери зверюга просто, но пора уже заканчивать ныть о том, что его не защитили. Никто и не собирался и абсолютное большинство болел ПП костерили Флери на чем свет стоит до прихода Салливана.
10:28
fifa_guru
Татара подписать на 5,3 вот это провал(
10:26
$n10nep$
fifa_guru Это Карлссон то плох?) 3+11 ============================== Я тебе привел пример Майка Грина. Это те 3+11, которые могли бы быть и у Орлова играй он в первом ПП. У Карлсона 10 очков в ПП. У Орлова 7 в равных. Я ничего особенного в этом игроке не вижу и давать ему большой новый контракт точно не стоит. Да и вообще продлять. Он в отличие от Орла расти не будет. Глядишь Ови еще лучше играть станет. Меньше на большинство будет рассчитывать.
10:26
maxcds
n10nep$ ...по поводу Маршессо. Он еще в Тампе нехилые задатки проявлял./// именно так, но у Тампы хватало и хватает проспектов. А ему было уже 25. Даже гонористого франкофона слили.
10:25
fifa_guru
maks55555 самое главное (что он уже сделал) это выбить контракт (5 мультов на 6 лет). Во флориде уже больше смотрели на барков-дадонов-юбердо
10:23
fifa_guru
Это Карлссон то плох?) 3+11... ну да ладно. а Шмидта - надо было защитить, "отщипнуть" от новых контрактов Орлова, Кузнецова, Оши и даже Бураковски. + остаточек от Юхи и Уильямса. Втискивать путем всех вариантов!)
10:20
maks55555
$n10nep$----Совсем неплохо переехать из Флориды в Вегас, погода там тоже хорошая, а вот играть не при пустых трибунах явно приятнее.
10:18
$n10nep$
Маршессо же очень обиделся, когда его Флорида не защитила. Думаю теперь только рад этому.
10:13
maks55555
По поводу Вашингтон -Тампа, я не предвзят, так что если сегодня реально выиграет Вашингтон, то это практически приговор будет для Тампы, им надо из кожи вон вылезти, но выиграть и делать счет равным.
10:12
$n10nep$
Думаю все помнят такого прекрасного защитника Майка Грина из Вашингтона. Тот тоже набирал много очков, в основном за счет ПП и сами знаете кого, но в остальном был не очень. Вот Карлсон мне его очень сильно напоминает.
10:12
maxcds
Монте-Кристо (Мститель) . maxcds ............. Всю жизнь без советов сопливых обходился./// вооооот. теперь видишь что с тобой стало)))
10:08
maks55555
Если вратарь у Канады опять провалиться, то есть шансы у России.
10:06
$n10nep$
maks55555 А на Вашингтон - Тампу?)) 10:05 ============================ Я предвзят, мне сложно. Но в любом случае на Вашингтон. Без всяких чуек. Он пока просто сильнее и считаю, что более сильная команда должна выигрывать. А дальше уже как получится.
10:06
$n10nep$
Вегас конечно удивляет. Пойду даже хайлайт гляну. Хотя интереса ноль так-то почему-то)) Кстати по поводу Маршессо. Он еще в Тампе нехилые задатки проявлял. Я еще первый раз удивился, когда он во Флориду перешел. Все-таки как доверие тренеров и большое игровое время влияет на талантливых игроков. Растут на глазах просто.
10:05
maks55555
А на Вашингтон - Тампу?))
10:05
$n10nep$
Кстати, кто как думает по раскладам на Россия-Канада?))
10:02
$n10nep$
Друзья, давайте не будет забывать и о том, что и Орлов мог взлететь в Вегасе на новые высоты. Играл бы 100% в первом ПП. Думаю даже удачнее, чем у Шмидта его карьера могла сложиться. Бросок то у пари сумасшедший. Идеальный пакмувер, имхо. В Вашингтоне он пока недооценен. Пока есть Карлсон. Но все может поменяться уже в следующем сезоне. Да и не так чтобы плох Орлов сейчас. Он же не ухудшает свою игру от матча к матчу, а в основном прибавляет, в отличие от того же Карлсона. Я вообще не понимаю Тротца. Ладно большинство, но в равных то почему Ови с Кузей играют в основном с Карлсоном и Кемпни, хотя они вроде как вторая пара защитников сейчас. Итак атакующий потенциал звена ослаблен Уилсоном. Второе и так хорошо, с любыми защитниками. Когда орлов с сильными игроками на площадке в атаке гораздо больше появляется и вариантов и шансов. Карлсон все-таки очень пассивен, причем что домосед еще тот. Даже Кемпни в атакующих действиях поинтереснее.
10:01
Монте-Кристо (Мститель) .
maxcds ............. Всю жизнь без советов сопливых обходился.
09:57
Vasek
Не, ну защищать Шмидта вместо Орлова не стали бы, Орлик всяко талантливее, но вариант 8+1, который использовали некоторые клубы (от Питтсбурга и Нэшвилла до ЛАКов), был вполне реален. Непонятно кого Вашики из форвардов боялись потерять? Бураковски баста? Юху, что сами дальше слили? Эллера? Или недоразумение 43? Ещё были слухи, что Вашики пытались всучить Вегасу контракт Брукса Орпика, но толи Макфи даже говорить не стал с бывшими, либо ВК не потянули добавку, которую просили в Вегасе.
09:42
shvedero
Вегас орлова не забрал бы) не нужен он им, Монте-Кристо весь сезон ныл , что зачем подписали Орлова и Кузнецова, а сейчас начинает их защищать, как же легко переобуваются слабые разумом люди )
09:27
Антон Шипулин гений биатлона
Да это же самая сильная хоккейная лига в мире! Тут надо выстраивать команду годами, постепенно добавляя нужные ингридиенты, нельзя просто так собрать команду и на раз дойти до финала. Хотя подождите...
09:14
unLost14
Монте-Кристо (Мститель) Это я считаю, что Орлов не должен играть в приличном клубе. А менеджмент Вашингтона ему зарплату в разы поднял.__________А по такой твоей логике даже по первой схеме Шмидта можно защищать было вместо Орлова, правда?)))) И защ перспективный, и платить уж точно меньше придётся. По соотношению цена-качество в выигрыше. А там и Орлова не забрал бы Вегас, ведь он по-твоему посредственный защитник. И прекрати уходить в сторону, тебе уже 3 человека написали, что теоретически можно было и 4 защитников защитить. По схеме 8+вратарь. А Бурака и шведа не защищать.
09:12