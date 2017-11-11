"Вегас" обыграл "Виннипег"

"Вегас" на своем льду обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе гостей 18 минут на льду провел российский защитник Дмитрий Куликов, который отметился одной результативной передачей, двумя силовыми приемами и тремя блок-шотами при показатели полезности "+1".

"Вегас" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, а "Виннипег" - 4-е.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Виннипег" - 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Голы: Сбиса - 1 (Перрон, Носек), 6:41 - 1:0. Перрон - 5 (Энгелланд, Хаула), 15:08 - 2:0. Лаури - 1 (КУЛИКОВ, Танев), 15:47 - 2:1. Карлссон - 5 (Энгелланд, Смит), 32:17 - 3:1. Лайне - 8 (бол., Бафлин, Шайфли), 33:57 - 3:2. Нил - 9 (бол.), 36:45 - 4:2. Карлссон - 6 (мен., Смит, Сбиса), 37:47 - 5:2.

Вратари: Лагас - Хеллебайк (Мэйсон, 40:00).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 26 (6+15+5) - 29 (11+5+13).

Наши: - - Куликов (18:06/0/1).

11 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.