"Вегас" обыграл "Ванкувер" благодаря шайбе в меньшинстве

"Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Ванкувер" со счетом 4:3. Дубль в составе "Голден Найтс" оформил Макс Пачоретти. Победную шайбу в меньшинстве забросил Вильям Карлссон.

Кроме того, две шайбы за Ванкувер забросил Брок Бесер.

Российский форвард "Кэнакс" Николай Голдобин провел на льду 17 минут 58 секунд и нанес два броска в створ ворот.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Вегас" - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы: Бозер - 5 (Петтерссон), 9:46 - 1:0. Каррье - 5 (Ривз, Белльмар), 14:00 - 1:1. Пачоретти - 9 (бол., Смит, Маршессо), 23:05 - 1:2. Пачоретти - 10 (Икин, Так), 41:13 - 1:3. Эдлер - 1 (Хорват, Шаллер), 42:50 - 2:3. Бозер - 6 (Ганье, Хорват), 48:48 - 3:3. Карлссон - 8 (мен., Смит), 53:35 - 3:4.

Вратари: Маркстрем (58:51) - Флери.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 36 (10+14+12) - 31 (8+12+11).

Наши: Голдобин (17.58/2/0) - -.

30 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.