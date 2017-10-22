"Вегас" обыграл "Сент-Луис", Шипачев очков не набрал

"Вегас" обыграл "Сент-Луис" со счетом 3:2 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий "Голден Найтс" Вадим Шипачев и форвард "Блюз" Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились.

В составе победителей по шайбе забросили Райлли Смит, Колин Миллер и Вильям Карлссон. У гостей отличились Магнус Пяйярви-Свенссон и Алекс Пьетранджело.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Сент-Луис" - 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Пяйярви-Свенссон - 1 (Сундквист, Бродзяк), 12:51 - 0:1. Смит - 2 (бол., Миллер, Карлссон), 33:54 - 1:1. Миллер - 1 (бол., Хант, Смит), 37:27 - 2:1. Пьетранджело - 3 (Шворц, Шенн), 54:52 - 2:2. Карлссон - 1 (Смит, Хант), 64:36 - 3:2.

Вратари: Суббан (Данск, 50:50) - Аллен.Штраф: 10 - 8.

Броски: 22 (4+8+7+3) - 49 (18+11+15+5).

Наши: Шипачев - Барбашев, Тарасенко.

22 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.