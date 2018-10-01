"Вегас" обыграл "Сан-Хосе", Носек дважды забросил в меньшинстве

"Вегас" на своей площадке обыграл "Сан-Хосе" в предсезонном матче - 5:2. Дубль в составе хозяев на свой счет записал форвард Томаш Носек. Обе шайбы чех забросил в меньшинстве.

НХЛ

Предсезонный матч

"Вегас" - "Сан-Хосе" - 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Голы: Холден - 1 (Маршессо), 18:44 - 1:0. Э. Карлссон - 1 (бол., Лабанк, Майер), 25:41 - 1:1. Носек - 1 (мен., Белльмар), 29:39 - 2:1. Смит - 2 (бол., Карлссон, Миллер), 31:25 - 3:1. Пачоретти - 4 (мен.), 37:10 - 4:1. Носек - 2 (мен., Белльмар), 41:42 - 5:1. Лабанк - 2 (бол., Власик, Хертл), 56:28 - 5:2.

Вратари: Флери - Джонс.

Штраф: 16 - 10.

Броски: 27 (8+14+5) - 35 (10+11+14).

1 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.