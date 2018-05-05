"Вегас" обыграл "Сан-Хосе" и вышел вперед в серии

"Вегас" переиграл "Сан-Хосе" в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (5:3). Автором победной шайбы стал Алекс Так, забросивший свою 4-ю шайбу в плей-офф. Счет в серии стал 3-2 в пользу "Шаркс".
Следующая игра в серии состоится 7 мая и начнется в 2.30 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
5-й матч
"Вегас" - "Сан-Хосе" - 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)
Голы: Нил - 3 (Теодор, Перрон), 19:57 - 1:0. Так - 3 (бол., Смит, Маршессо), 24:52 - 2:0. Хаула - 3 (Перрон, Карпентер), 28:59 - 3:0. Так - 4 (Икин, Линдберг), 48:36 - 4:0. Лабанк - 1 (бол., Кутюр, Хертл), 49:35 - 4:1. Хертл - 6 (Бедкер, Кутюр), 51:44 - 4:2. Бедкер - 1 (Кутюр), 55:44 - 4:3. Маршессо - 3 (п.в.), 58:39 - 5:3.
Вратари: Флери - Джонс (Делл, 48:36, 57:39 - 58:39).
Штраф: 18 - 20.
Броски: 39 (15+13+11) - 30 (7+10+13).
5 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 3-2.
fifa_guru
Vasek меня больше позабавило как при EN защитник (не заметил кто) акул "вальяжно" назад катил и с какой скоростью накатывал и обогнал его Карлссон)) ну и сколько времени было у маршессо на выцеливание в своей зоне
08:26
Vasek
fifa_guru, при такой тактике EN вообще избегать нужно, особенно когда вбрасывание через одно выигрываешь. Всегда забавляла привычка СА-тренеров в любой непонятной ситуации - снимай вратаря... Не, я не против, наоборот. Патрик Руа, который и за 10 минут до конца снимал кипера вообще мой герой, но в такой игре, как сегодня, эт плевок в лицо зрителя: вместо 2 мин триллера получили уг из травм и клюшко-фехтования.
08:07
fifa_guru
Vasek ну вообще тактика их проста - забрасывать вперед, идти на пятак. однако, глядя на игру №3, 4 зажать в своей зоне способны)
07:59
Vasek
читалось, что EN гол всю интригу матча убьет, Акулы дольше трех секунд шайбу у себя удержать не могли, руки тряслись, пьянь. Странно очень, что три в конце Вегас пустил, играли, как с щенками (кто там вообще новичок лиги?). При 5х5 мобыть еще один шальной гол залетел, МАФ умеет притягивать неприятности, но EN все решило. Дебур физрук, чисто по методичке работает, ноль импровизации.
07:55
fifa_guru
откровенно уже хотел закончить смотреть при счете 4-0)) хорошая игра. посмотрев все 4-5 игр во втором раунде - для меня игры Вегаса пока самые зрелищные. приятно смотреть скорость + комбинации против медленных силовиков. Карлссон хоть и не звезда сегодня но хорош! Флери - ...само собой))
07:53