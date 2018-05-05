"Вегас" обыграл "Сан-Хосе" и вышел вперед в серии

"Вегас" переиграл "Сан-Хосе" в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (5:3). Автором победной шайбы стал Алекс Так, забросивший свою 4-ю шайбу в плей-офф. Счет в серии стал 3-2 в пользу "Шаркс".

Следующая игра в серии состоится 7 мая и начнется в 2.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

5-й матч

"Вегас" - "Сан-Хосе" - 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Голы: Нил - 3 (Теодор, Перрон), 19:57 - 1:0. Так - 3 (бол., Смит, Маршессо), 24:52 - 2:0. Хаула - 3 (Перрон, Карпентер), 28:59 - 3:0. Так - 4 (Икин, Линдберг), 48:36 - 4:0. Лабанк - 1 (бол., Кутюр, Хертл), 49:35 - 4:1. Хертл - 6 (Бедкер, Кутюр), 51:44 - 4:2. Бедкер - 1 (Кутюр), 55:44 - 4:3. Маршессо - 3 (п.в.), 58:39 - 5:3.

Вратари: Флери - Джонс (Делл, 48:36, 57:39 - 58:39).

Штраф: 18 - 20.

Броски: 39 (15+13+11) - 30 (7+10+13).

5 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 3-2.