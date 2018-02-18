"Вегас" обыграл "Монреаль", несмотря на первую в сезоне шайбу Щербака

"Вегас" на своем льду обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это пятое подряд поражение "Канадиенс".

В составе гостей голом отметился российский нападающий Никита Щербак. Для 22-летнего россиянина эта шайба стала второй в НХЛ и первой в этом сезоне. Всего у него в текущем сезоне 3 (1+2) очка в 9 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Монреаль" – 6:3 (3:2, 2:0, 1:1)

Голы: Смит – 18 (бол., Шмидт, Маршессо), 2:16 – 1:0. Юдон – 8 (Пачоретти, Морроу), 4:32 – 1:1. Хант – 3 (Сбиса), 6:50 – 2:1. Носек – 5 (Хаула, Карпентер), 9:51 – 3:1. ЩЕРБАК – 1 (Гальченюк, Алзнер), 11:47 – 3:2. Карпентер – 5 (Миллер, Маршессо), 23:07 – 4:2. Смит – 19 (Энгелланд, Маршессо), 23:46 – 5:2. Шмидт – 5 (Смит), 44:02 – 6:2. Друэн – 9 (бол., Питри, Галлахер), 48:44 – 6:3.

Вратари: Флери – Ниеми (Прайс, 9:51).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 33 (11+16+6) – 33 (11+10+12).

Наши: – – Щербак (16:23/4/0).

18 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Щербак забросил вторую шайбу в НХЛ. Видео