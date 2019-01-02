"Вегас" обыграл "Лос-Анджелес", Ковальчук очков не набрал

"Вегас" на своем льду выиграл у "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). Это четвертая подряд победа "Голден Найтс".

Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук провел на льду около 15 минут, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Лос-Анджелес" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Пирри - 6 (бол., Икин, Шмидт), 43:43 - 1:0. Так - 14 (п.в., Энгелланд, Пирри), 59:27 - 2:0.

Вратари: Флери - Кэмпбелл (59:02 - 59:27).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 48 (9+18+21) - 17 (8+4+5).

Наши: - - Ковальчук (14.50/2/0).

2 января. Парадайс. T-Mobile Arena.