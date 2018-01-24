"Вегас" обыграл "Коламбус", Бобровский пропустил пять, Панарин отдал передачу

"Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Коламбус" со счетом 6:3. Дубль оформил Вильям Карлссон. Победная шайба на счету Джеймса Нила.

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин провел на льду почти 20 минут и отдал одну результативную передачу. Его соотечественник вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска из 37.

"Вегас" продолжает лидировать в таблице Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Коламбус" - 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Голы: Карлссон - 26 (Энгелланд, Маршессо), 8:22 - 1:0. Нутиваара - 3 (Фолиньо), 15:57 - 1:1. Андерсон - 15 (Джонс, ПАНАРИН), 26:46 - 1:2. Миллер - 7 (Шмидт, Маршессо), 27:59 - 2:2. Хант - 1 (бол., Теодор, Нил), 29:47 - 3:2. Нил - 22 (Хаула, Перрон), 32:15 - 4:2. Карлссон - 27 (Теодор, Хант), 49:21 - 5:2. Колверт - 6 (Фолиньо, Веннберг), 52:53 - 5:3. Хаула - 16 (бол., п.в., Перрон, Хант), 58:58 - 6:3.

Вратари: Флери - БОБРОВСКИЙ (57:38 - 57:53, 58:25 - 58:58).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 38 (13+20+5) - 32 (14+7+11).

Наши: - - Панарин (19:55/3/1).

24 января. Парадайс. T-Mobile Arena.