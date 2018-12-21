"Вегас" обыграл "Айлендерс"

"Вегас" переиграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2.
В составе победителей отличились Брэндон Пирри, Вильям Карлссон, Пол Штястны и Нэйт Шмидт. За "Айлендерс" шайбы забросили Мэтью Барзал и Брок Нельсон.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" – "Айлендерс" – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Голы: Барзал – 5 (Бэйли), 18:30 – 0:1. Нельсон – 12 (Эберле, Пулок), 19:38 – 0:2. Пирри – 1 (бол., Шмидт, Икин), 28:48 – 1:2. Карлссон – 14 (Теодор, Шмидт), 46:22 – 2:2. Штястны – 2 (Смит, Холден), 47:25 – 3:2. Шмидт – 3 (п.в.), 59:45 – 4:2.
Вратари: Флери – Грайсс (58:38 – 58:53, 59:07 – 59:10, 59:16 – 59:45).
Штраф: 6 – 6.
Броски: 47 (15+19+13) – 21 (8+5+8).
21 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.
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