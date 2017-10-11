"Вегас" обыграл "Аризону" в первом домашнем матче сезона

"Вегас" на своем льду одержал победу над "Аризоной" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Голден Найтс". Дублем в составе хозяев отметился Джеймс Нил.

Для "Вегаса" эта победа стала третьей подряд и первой на домашней арене. "Аризона", в свою очередь, потерпела третье поражение кряду.

Российский форвард "Голден Найтс" Вадим Шипачев не провел за команду в этом сезоне ни одного официального матча - руководство клуба перевело его в АХЛ.

Отметим, что перед матчем прошла акция в память о жертвах трагедии в Лас-Вегасе - в ночь на 2 октября преступник открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки. 58 человек были убиты, более 500 получили ранения.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Аризона" – 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Голы: Носек - 1 (Белльмар, Сбиса), 2:31 - 1:0. Энгелланд - 1 (Лейпсик), 4:18 - 2:0. Нил - 4 (Макнэбб, Перрон), 6:15 - 3:0. Нил - 5 (бол., Смит, Хаула), 10:42 - 4:0. Ридер - 2 (Яльмарссон), 12:37 - 4:1. Линдберг - 1 (Лейпсик), 37:22 - 5:1. Коннотон - 1 (Степан, Келлер), 54:14 - 5:2.

Вратари: Флери - Раанта (Доминге, 6:15).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 28 (9+14+5) - 33 (7+8+18).

11 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.