"Вегас" обменял Шлемко в "Монреаль" на выбор в пятом раунде драфта-2019

"Монреаль" на своем официальном сайте объявил об обмене с "Вегасом". Новичок НХЛ отдал "Канадиенс" защитника Дэвида Шлемко в обмен на выбор в пятом раунде драфта-2019.

В минувшем сезоне 30-летний хоккеист провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ в составе "Сан-Хосе" и набрал 18 (2+16) очков. Вчера игрок был выбран "Вегасом" на драфте расширения. Ранее он играл за такие команды, как "Аризона", "Даллас", "Калгари" и "Нью-Джерси". Всего в лиге на его счету 87 (17+70) очков в 360 встречах.