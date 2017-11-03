"Вегас" не будет искать нового вратаря, несмотря на трех травмированных в составе

Генеральный директор "Вегаса" Джордж Макфи заявил, что клуб не планирует искать нового вратаря для команды. Напомним, что всего за 10 игр дебютного сезона НХЛ команда потеряла трех голкиперов из-за травм – Марка-Андре Флери, Малькольма Суббана и Оскара Данска.

– Мы будем играть с теми, кто у нас есть, – цитирует The Las Vegas Review-Journal.

На ближайшие игры первым номером будет 24-летний Максим Легаси, который в этом сезоне дебютировал в НХЛ. "Голден Найтс" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.