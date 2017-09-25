"Вегас" нанес имена владельцев сезонных абонементов на лед

"Вегас" оригинальным образом решил отблагодарить владельцев сезонных абонементов. Руководство команды решило нанести имена болельщиков на лед домашней арены.
Отметим, что в прошлом месяце подобным образом поощрить владельцев абонементов решило руководство клуба "Сан-Хосе", указав их имена подо льдом арены.
The Vegas Golden Knights have embedded their season ticket holders names in their home ice https://t.co/lQdSS2YKrI pic.twitter.com/ZkzGCt4wbH– Darren Rovell (@darrenrovell) 25 сентября 2017 г.
Материалы других СМИ