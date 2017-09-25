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23:04 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" нанес имена владельцев сезонных абонементов на лед


"Вегас" оригинальным образом решил отблагодарить владельцев сезонных абонементов. Руководство команды решило нанести имена болельщиков на лед домашней арены.

Отметим, что в прошлом месяце подобным образом поощрить владельцев абонементов решило руководство клуба "Сан-Хосе", указав их имена подо льдом арены.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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